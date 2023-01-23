『WOLADA 8x6FT Easter Backdrop Colored Wood Backdrop Easter Rabbit Colored Eg【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 10時 15分に出品され04月24日 10時 15分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|WOLADA 8x6FT Easter Backdrop Colored Wood Backdrop Easter Rabbit Colored Egg Backdrop Easter Backdrops for Photography Easter Photo Decorations Easter Photo Backdrop Easter Day Backdrop 12513
|ブランド名
|商品コメント
| Size: 8x6FT (240x180cm). Please note! Does not include brackets and clamps.
Material: Vinyl photography backdrop cloth.It is durable， non-reflective， light in weight， easy to carry and store， and has no peculiar smell.
Color: All vinyl photography backgrounds in our shop are printed with high-resolution digital printers， with excellent color quality， realistic scene patterns and eye-catching product details.
Uses: Very suitable for easter photography， newborn photography， baby showers， childrens birthdays， weddings， theme parties， product photography， DIY studios， pet photos， video shooting and digital photography.
Service: We provide product customization services and can design a unique backdrop for you. If you have any questions about our backdrop， please contact us first， and you will get a reply in the shortest possible time.
商品カテゴリ
商品コード
YS0000046038217926
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落札価格8246円
982 入札履歴
終了
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