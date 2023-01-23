『WOLADA 8x6FT Easter Backdrop Colored Wood Backdrop Easter Rabbit Colored Eg【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 10時 15分に出品され04月24日 10時 15分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 WOLADA 8x6FT Easter Backdrop Colored Wood Backdrop Easter Rabbit Colored Egg Backdrop Easter Backdrops for Photography Easter Photo Decorations Easter Photo Backdrop Easter Day Backdrop 12513 ブランド名 商品コメント Size: 8x6FT (240x180cm). Please note! Does not include brackets and clamps.

Material: Vinyl photography backdrop cloth.It is durable， non-reflective， light in weight， easy to carry and store， and has no peculiar smell.

Color: All vinyl photography backgrounds in our shop are printed with high-resolution digital printers， with excellent color quality， realistic scene patterns and eye-catching product details.

Uses: Very suitable for easter photography， newborn photography， baby showers， childrens birthdays， weddings， theme parties， product photography， DIY studios， pet photos， video shooting and digital photography.

Service: We provide product customization services and can design a unique backdrop for you. If you have any questions about our backdrop， please contact us first， and you will get a reply in the shortest possible time. 商品カテゴリ KANADEREAカナデリア ゲーム・おもちゃ 家具、インテリア 子供部屋家具 おもちゃ収納

商品コード YS0000046038217926