『The Peanutshell Baby Swaddle Blankets for Boys or Girls， Woodland Animals &【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 16時 12分に出品され04月09日 16時 12分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 The Peanutshell Baby Swaddle Blankets for Boys or Girls， Woodland Animals & Buffalo Plaid， 3 Pack Wrap Set， 2 Sizes (Small/Medium) ブランド名 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab 輸入雑貨 ベビー、キッズ、マタニティ ベビー服、シューズ おくるみ、ブランケット

商品コード YS0000021734727853