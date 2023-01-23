『コンタクトレンズ 1day ワンデーアキュビューモイスト（30枚入） ×4箱 処方箋不要 ワンデー コンタクトレンズ モイスト コンタクトレンズ 1day ワンデー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 09時 37分に出品され04月12日 09時 37分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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商品内容：J&Jワンデーアキュビューモイスト（30枚入）×4箱 【国内正規品】
商品仕様
B.C ：8.5，9.0
PWR（D）：+5.00〜-12.00
DIA ：14.2mm
医療承認番号：21600BZY00408000
検索ワード：コンタクト ワンデー コンタクトレンズ 処方箋不要 処方箋なし 使い捨て 1日交換 1day ジョンソンエンドジョンソン
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コンタクトレンズは高度管理医療機器です。
定期的に眼科を受診し快適にコンタクトレンズをご使用くださいませ。
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落札価格8246円
964 入札履歴
終了
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