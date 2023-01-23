『コンタクトレンズ 1day ワンデーアキュビューモイスト（30枚入） ×4箱 処方箋不要 ワンデー コンタクトレンズ モイスト コンタクトレンズ 1day ワンデー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 09時 37分に出品され04月12日 09時 37分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品内容：J&Jワンデーアキュビューモイスト（30枚入）×4箱 【国内正規品】

商品仕様

B.C ：8.5，9.0

PWR（D）：+5.00〜-12.00

DIA ：14.2mm

医療承認番号：21600BZY00408000



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