『ふぐ フグ ふぐちり鍋セット「ふぐ鍋3-4人前／冷蔵」【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 02時 53分に出品され04月04日 02時 53分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 鍋セット

品名：とらふぐ鍋（てっちり）セット3-4人前

内容量：鍋用上身 約200g、鍋用アラ 約400g、ツミレ 8個、ポン酢、薬味

配送方法：クロネコクール便

送料：無料

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