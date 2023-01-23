『ふぐ フグ ふぐちり鍋セット「ふぐ鍋3-4人前／冷蔵」【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 02時 53分に出品され04月04日 02時 53分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
鍋セット
品名：とらふぐ鍋（てっちり）セット3-4人前
内容量：鍋用上身 約200g、鍋用アラ 約400g、ツミレ 8個、ポン酢、薬味
配送方法：クロネコクール便
送料：無料
注意：この商品は鮮度維持の為、北海道・沖縄へは発送できません。長野県・北陸・中部地方へのお届けは最速で午後2時〜4時以降です。
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落札価格8246円
587 入札履歴
終了
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