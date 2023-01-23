『Trademark Innovations 12 Foam Incline Stretch Wedge - Set of 2， Black【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 02時 48分に出品され03月25日 02時 48分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|Trademark Innovations 12" Foam Incline Stretch Wedge - Set of 2， Black
|ブランド名
|商品コメント
| Stretch both the calf and Achilles tendon
Comes as a set of 2
Each wedge measures 12"L x 12"W x 3.5"H at the tallest and has 19 degrees of incline
Wedges can be stacked for more incline and support up to 220lbs each
By Trademark Innovations
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0641799699176
商品コード
YS0000047440381645
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落札価格8246円
336 入札履歴
終了
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