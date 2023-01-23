『Trademark Innovations 12 Foam Incline Stretch Wedge - Set of 2， Black【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 02時 48分に出品され03月25日 02時 48分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 Trademark Innovations 12" Foam Incline Stretch Wedge - Set of 2， Black ブランド名 商品コメント Stretch both the calf and Achilles tendon

Comes as a set of 2

Each wedge measures 12"L x 12"W x 3.5"H at the tallest and has 19 degrees of incline

Wedges can be stacked for more incline and support up to 220lbs each

By Trademark Innovations 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ スポーツ スポーツ ヨガ、ピラティス ヨガブロック

JANコード/ISBNコード 0641799699176

商品コード YS0000047440381645