『★送料・関税無料★Shanker ゴルフドライバーヘッドカバー ? The Golf Father ドライバーカバー ? ゴルフ愛好家への面白いゴルフ【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 13時 15分に出品され03月25日 13時 15分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Shanker ゴルフドライバーヘッドカバー ? The Golf Father ドライバーカバー ? ゴルフ愛好家への面白いゴルフクラブカバー お父さんへのギフト ? ツアーグレードPUレザー、防水、ソフトライニング、刺繍ロゴ入り
|ブランド名
|Shanker Golf
|商品コメント
| ただの普通のヘッドカバーではありません - Golffather ドライバーヘッドカバーでドライバーをスタイリッシュに保護します。
アイコニックな映画にインスパイアされたこのヘッドカバーは、ゴルフバッグや面白いゴルフギフトに最適です。
耐久性と保護のために高品質の素材で作られています - カバーは防水で、柔らかい裏地を備えており、頭をキズやへこみから守ります。
Shanker Golf ヘッドカバーは、人生のゴルフ愛好家への素晴らしいギャグギフトになります。
フォームフィットゴムバックは、すべてのサイズのメンズドライバーにフィットします - 右利きと左利き両方。
本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
5065002841162
商品コード
YS0000047639783417
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落札価格8246円
833 入札履歴
終了
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