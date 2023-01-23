『★送料・関税無料★Shanker ゴルフドライバーヘッドカバー ? The Golf Father ドライバーカバー ? ゴルフ愛好家への面白いゴルフ【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 13時 15分に出品され03月25日 13時 15分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Shanker ゴルフドライバーヘッドカバー ? The Golf Father ドライバーカバー ? ゴルフ愛好家への面白いゴルフクラブカバー お父さんへのギフト ? ツアーグレードPUレザー、防水、ソフトライニング、刺繍ロゴ入り ブランド名 Shanker Golf 商品コメント ただの普通のヘッドカバーではありません - Golffather ドライバーヘッドカバーでドライバーをスタイリッシュに保護します。

アイコニックな映画にインスパイアされたこのヘッドカバーは、ゴルフバッグや面白いゴルフギフトに最適です。

耐久性と保護のために高品質の素材で作られています - カバーは防水で、柔らかい裏地を備えており、頭をキズやへこみから守ります。

Shanker Golf ヘッドカバーは、人生のゴルフ愛好家への素晴らしいギャグギフトになります。

フォームフィットゴムバックは、すべてのサイズのメンズドライバーにフィットします - 右利きと左利き両方。 本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。 商品カテゴリ SELECTSHOP sophia スポーツ用品 ゴルフ ゴルフアクセサリー スポーツ ゴルフ ラウンド用品、アクセサリー メンテナンス用品

JANコード/ISBNコード 5065002841162

商品コード YS0000047639783417