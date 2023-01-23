『ヘルメット スケボー スケートボード FMHB-M/L Flybar Bike Helmet- Multi Sport Dual Certified Adj【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 16時 27分に出品され04月11日 16時 27分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ヘルメット スケボー スケートボード 海外モデル 直輸入 FMHB-M/L Flybar Bike Helmet- Multi Sport Dual Certified Adjustable Dial， Skateboard Helmet， Roller Skating， Pogo， Electric Scooter， Snowboard， Boys and Girls Kids- Adults Helmets (Blk，M-L)

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商品名（自動翻訳）：フライバーデュアル認定CPSCマルチスポーツキッズ＆アダルトバイク＆スケートボード調整可能なダイヤルヘルメット - 複数の色とサイズ

型番：FMHB-M/L

海外サイズ：Medium-Large

関連：ヘルメット，スケボー，スケートボード，海外モデル，直輸入黒，ブラック，スケートボード，スケボー，スポーツ，デュアル，キッズ，子供，幼児

商品説明（自動翻訳）：NEW FLYBAR DUEL認定ヘルメット - 私たちのヘルメットは、サイクリング、ロングボード、ローラーとインラインスケート、アグレッシブ