『★送料・関税無料★Feather Hair Extensions， 100% Real Rooster Feathers， 20 Long Thin【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 10時 49分に出品され04月19日 10時 49分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Feather Hair Extensions， 100% Real Rooster Feathers， 20 Long Thin Loose Individual Feathers Plus 20 Beads and Loop Tool Kit， By Sexy Sparkles ブランド名 商品コメント 20 Loose Feather Hair Extensions in Turquoise Natural Browns Includes 20 beads and small loop tool kit for installation

100% Real Rooster Feathers， 8-11" in length (20-28cm)

TONS OF STYLING OPTIONS: Can be washed， styled， flat ironed， and curled with your natural hair

Salon Quality Feathers; Will last for months with proper care

Feather hair extensions are a gorgeous way to spice up your hairstyle! These feathers are 100% real authentic rooster saddle feathers from the USA. Sexy Sparkles Feathers are used in salons around the USA and are of premium quality. These are a perfect gift for the girl in your life. Dont know what to get a teen or tween for their birthday? Popular and trendy hair feathers are the best present! Get some now and add flair to your hair!

MADE IN THE USA- Proudly sourced from the United States and Includes 20 beads and small loop tool kit for installation

These feathers are real so thickness and length will vary slightly. 本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。 商品カテゴリ SELECTSHOP sophia 美容 ウィッグ ファッション 腕時計、アクセサリー レディースアクセサリー ウィッグ、エクステンション

JANコード/ISBNコード 0724943247833

商品コード YS0000047639554368

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ★送料・関税無料★Feather

Hair

Extensions，

100%

Real

Rooster

Feathers，

20

Long

Thin