『★送料・関税無料★Feather Hair Extensions， 100% Real Rooster Feathers， 20 Long Thin【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 10時 49分に出品され04月19日 10時 49分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Feather Hair Extensions， 100% Real Rooster Feathers， 20 Long Thin Loose Individual Feathers Plus 20 Beads and Loop Tool Kit， By Sexy Sparkles
|ブランド名
|商品コメント
| 20 Loose Feather Hair Extensions in Turquoise Natural Browns Includes 20 beads and small loop tool kit for installation
100% Real Rooster Feathers， 8-11" in length (20-28cm)
TONS OF STYLING OPTIONS: Can be washed， styled， flat ironed， and curled with your natural hair
Salon Quality Feathers; Will last for months with proper care
Feather hair extensions are a gorgeous way to spice up your hairstyle! These feathers are 100% real authentic rooster saddle feathers from the USA. Sexy Sparkles Feathers are used in salons around the USA and are of premium quality. These are a perfect gift for the girl in your life. Dont know what to get a teen or tween for their birthday? Popular and trendy hair feathers are the best present! Get some now and add flair to your hair!
MADE IN THE USA- Proudly sourced from the United States and Includes 20 beads and small loop tool kit for installation
These feathers are real so thickness and length will vary slightly.
本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0724943247833
商品コード
YS0000047639554368
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落札価格8246円
873 入札履歴
終了
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