『★送料・関税無料★Kinky Curly Clip In Hair Extensions for Black Women， Urbeauty 10 i【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 13時 08分に出品され04月13日 13時 08分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Kinky Curly Clip In Hair Extensions for Black Women， Urbeauty 10 inch Curly Hair Extensions Clip in Human Hair， 3c 4a Kinky Curly for Women ブランド名 商品コメント Kinky Curly Clip Ins Extensions are made from selected virgin human hair.The hair comes in natural black color.Theres no need for you to dye the hair black to match with your own anymore.The hair takes color well.You could even colored it to match your ombre hair.

3C/4A Curly Clip In Hair Extension for Black and White Women， Usually 1 bundles add volume， 2-3bundles make more full head styles.

Curly Hair Clip In Extensions is with Classic triple lace weft clip in design. Each weft is quite thick.You will enjoy flexible French lace ultimate comfort once applied.Triple wefts means more hair than typical single and double weft extensions.They looks less bulky on your scalp.

Curly Hair Extensions Clip In Human Hair， Premium quality 9 tooth steel clips with silicone lined.These clips help keep these curly extensions in place and harmless to your natural hair.The clips are sewn in securely and all of them function properly.

Curly Hair Clip In Extensions with best 2 advantages against other company: 1:The hair is soft and bouncy.Curls remained after co-washing.Very minimal shedding and no problems with tangling and bad smell.They are super easy to install and maintain. 2:The hair feel extremely soft，each weft is quite thick.It blends perfectly and seamlessly with your natural hair.Absolutely no one can tell you are wearing clip ins. 本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。 商品カテゴリ SELECTSHOP sophia 美容 ウィッグ ファッション 腕時計、アクセサリー レディースアクセサリー ウィッグ、エクステンション

JANコード/ISBNコード 0784237144453

商品コード YS0000047639554210

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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