『★送料・関税無料★Kinky Curly Clip In Hair Extensions for Black Women， Urbeauty 10 i【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 13時 08分に出品され04月13日 13時 08分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Kinky Curly Clip In Hair Extensions for Black Women， Urbeauty 10 inch Curly Hair Extensions Clip in Human Hair， 3c 4a Kinky Curly for Women
|ブランド名
|商品コメント
| Kinky Curly Clip Ins Extensions are made from selected virgin human hair.The hair comes in natural black color.Theres no need for you to dye the hair black to match with your own anymore.The hair takes color well.You could even colored it to match your ombre hair.
3C/4A Curly Clip In Hair Extension for Black and White Women， Usually 1 bundles add volume， 2-3bundles make more full head styles.
Curly Hair Clip In Extensions is with Classic triple lace weft clip in design. Each weft is quite thick.You will enjoy flexible French lace ultimate comfort once applied.Triple wefts means more hair than typical single and double weft extensions.They looks less bulky on your scalp.
Curly Hair Extensions Clip In Human Hair， Premium quality 9 tooth steel clips with silicone lined.These clips help keep these curly extensions in place and harmless to your natural hair.The clips are sewn in securely and all of them function properly.
Curly Hair Clip In Extensions with best 2 advantages against other company: 1:The hair is soft and bouncy.Curls remained after co-washing.Very minimal shedding and no problems with tangling and bad smell.They are super easy to install and maintain. 2:The hair feel extremely soft，each weft is quite thick.It blends perfectly and seamlessly with your natural hair.Absolutely no one can tell you are wearing clip ins.
本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0784237144453
商品コード
YS0000047639554210
I LOVE YOU MOM ネックレス 母の日のギフト 息子から母へのギフト 925スターリングシルバー ハートペンダント ルビーブルー スワロフス
¥ 8246
★送料・関税無料★UPSERA シルバートーン 人工ラウンドカット モンタナペンダントネックレス 16.7インチ + 2インチのエクステンダー★海外で
¥ 8246
★送料・関税無料★Leafael スーパースター 星座ペンダントネックレス プレミアムクリスタルホロスコープジュエリー ゴールドまたはローズゴールドメ
¥ 8246
★送料・関税無料★BLESSUME ハロークラウンメアリー女神ヘッドバンド レディース ハロウィンコスチューム 女神ヘッドピース US サイズ: On
¥ 8246
★送料・関税無料★Bee ネックレス 925スターリングシルバー ハニカム キュート フラワー ペンダント ネックレス 女性用★海外で人気の並行輸入品
¥ 8246
MONGAS Cat Bracelet 925 Sterling Silver Opal Adjustable Black Cat Bracelets
¥ 8246
Graduation 2023 New Year Silver Charms Beads Pendants for Pandora Bracelets
¥ 8246
DEVATA Sterling Silver 925 Bali Wheat Solid Hoop Earrings WHN6125A Bali Whe
¥ 8246
JoycuFF おばあちゃんの誕生日ギフト 孫娘からのギフト ジュエリー小物入れ ユニークなギフト 祖母 母の日 感謝祭 クリスマスに
¥ 8246
COCHARM 3個 G23 チタンノーズスタッドセット 20g ノーズスタッドリング サージカルスチール ノーズリング 20ゲージ オパール ノーズ
¥ 8246
FANSING スレッドレス プッシュピン ラブレットスタッド 鼻 唇 耳ピアス 2個， ステンレス鋼 キュービックジルコニア， 宝石なし。
¥ 8246
レイヤードパールビーズネックレス レディース 多層パールチョーカーネックレス ボーホージュエリー 女性へのギフトに， パール， 宝石なし
¥ 8246
Swanwave スターリングシルバー イニシャルネックレス レディース ガールズ 上品な26アルファベットペンダントネックレス ジュエリーギフト 1
¥ 8246
Mariell 14Kゴールドメッキ キュービックジルコニア ティアドロップ ブライダルネックレスとイヤリングセット 結婚式 ブライズメイド プロム用
¥ 8246
UDYLGOON レディース ブライズメイド ブライダル ウェディング プロム ジュエリーセット クリスタルネックレス イヤリング ブレスレットセット
¥ 8246
Miabella ソリッド925スターリングシルバー イタリア製 2mm スクエア ロロリンク ラウンドボックスチェーンネックレス レディース メンズ
¥ 8246
Medline オフセット折りたたみ杖 4点ベース クッションジェルハンドル付き 耐荷重350ポンド ブルー
¥ 8246
The Pearl Source レディーズ 淡水養殖真珠ボタンのスタッドのイヤリング 9.0-10.0mm
¥ 8246
落札価格8246円
409 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！