『玉縄（わら縄）１分５厘 ５玉セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 02時 08分に出品され03月28日 02時 08分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

玉縄（わら縄）１分５厘 ５玉セット



【商品説明】

・【太さ】約5ｍｍ

・【重量】約2.0ｋｇ／巻



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。