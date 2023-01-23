『Kamaki1530 かるたか 伸縮式高枝切狭 3段x3.0m【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 21時 55分に出品され03月25日 21時 55分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kamaki1530 かるたか 伸縮式高枝切狭 3段x3.0m



【商品説明】

・全長:3.0m

・収納時1.5m

・重量:1200g



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 150.01 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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