『Kamaki1530 かるたか 伸縮式高枝切狭 3段x3.0m【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 21時 55分に出品され03月25日 21時 55分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kamaki1530 かるたか 伸縮式高枝切狭 3段x3.0m
【商品説明】
・全長:3.0m
・収納時1.5m
・重量:1200g
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 150.01 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8246円
162 入札履歴
終了
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