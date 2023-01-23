『Kamehame Tilted Raised Cat Bowls Stand， Adjustable Elevated Pet Food and Wa【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 21時 56分に出品され05月11日 21時 56分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Kamehame Tilted Raised Cat Bowls Stand， Adjustable Elevated Pet Food and Water Bowl Set for Puppy or Small Dog， 15 Tilted Clear Acrylic Cat Food Stand with 2 Bowls ブランド名 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab ペット・ガーデニング ペット用品、生き物 犬用品 食器、餌やり、水やり用品 食器、フードボール

商品コード YS0000021736134764