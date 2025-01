Lifetime Jewelry 4mm フラットフィガロチェーンネックレス 男女兼用 24Kゴールドメッキ ゴールド並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】

商品コメント

この4mm (~ 3/16インチ) のリンクチェーンは、標準の電気メッキファッションジュエリーよりも20倍以上の24カラットゴールドメッキを施しています。他のメッキチェーンも簡単に壊れたり、変色したり、首を緑に変色したりする可能性があります - 当社のネックレスは丈夫で丈夫です。このチェーンはソリッドです - 中空ではありません。

1987年から米国製。小さな家族経営の会社。贈答用のための黒いベルベットポーチ付き。16 18 20 22 24 26 30インチ。

「Lifetime Jewelry is Next BEST THING TO SOLID GOLD」。お客様の1人が最近言っています。宝石商社でさえも、純金ではないことを知っているわけではありません。14Kまたは18Kの各ピースに10個ずつ手に入れることができます。

このソフトで繊細で絶妙なフィガロチェーンは、洗練された印象を与えます。本当に純金を着用していると思います

無料の永久交換保証: Lifetime Jewelryはジュエリーだけではありません。 生涯にわたってお客様へのコミットメントです。30日間、1年または10年 - 当社のネックレスが壊れたり、色あせしたり、ただ無料で最高の期待に応えられない場合、ぜひ当社から新しいチェーンをお買い求めください。