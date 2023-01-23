『BUREI Gold Wrist Watch for Men Minimalist Analog Dress Nice Watch Stainless【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 40分に出品され03月12日 23時 40分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|BUREI Gold Wrist Watch for Men Minimalist Analog Dress Nice Watch Stainless Steel Watchproof Quartz Watches for Men
|ブランド名
|商品コメント
| ?Movement: Original imported Japanese quartz movement and battery， accurate timekeeping and battery life usually not less than 2 years.
?Materials: Electroplated brushed and polished strap， hardened and scratch-resistant mineral crystal， 316L stainless steel case， folding safety clasp.
?Size: 44mm large face dial， 9.6mm ultra-thin case， 22mm wide bracelet， fits most wrists.
?Water-resistant to 30 meters (98 feet): Generally， only suitable for short periods of immersion， not suitable for diving or swimming.
?After-sales service: Each product comes with 30 days refund and 2 years after-sales service. If you have any questions about the product， please contact us immediately and we will give you a satisfactory solution.
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商品カテゴリ
商品コード
YS0000043040114410
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落札価格8246円
587 入札履歴
終了
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