『Timex Womens Full Bloom 38mm Watch ? Rose-Gold Case White Floral Dial with【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 02時 53分に出品され03月23日 02時 53分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Timex Womens Full Bloom 38mm Watch ? Rose-Gold Case White Floral Dial with Pink Leather Strap
|ブランド名
|商品コメント
| Adjustable pink 18mm genuine leather strap fits up to 7.5-inch wrist circumference; quick-release spring bars
White dial with pink floral pattern featuring crystals
Rose gold-tone 38mm low lead brass case
Mineral glass crystal
Water resistant to 30m (100ft): in general， withstands splashes or brief immersion in water， but not suitable for swimming or bathing
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0194366038002
商品コード
YS0000043038677250
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落札価格8246円
123 入札履歴
終了
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