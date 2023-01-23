『LODGE(ロッジ) サービングポット L2SP3 2qt【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 05時 38分に出品され04月15日 05時 38分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LODGE(ロッジ) サービングポット L2SP3 2qt



【商品説明】

・サイズ : 2クォート

・仕様 : 慣らし済み（大豆油）

・内径 : 20cm・深さ : 7cm

・厚み : 5mm

・対応調理器具 : 直火、IHクッキングヒーター、ハロゲンヒーター、オーブン、食器洗浄機



【サイズ】

高さ : 9.30 cm

横幅 : 21.80 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 3.09 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。