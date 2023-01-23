『アンブロ サッカー・フットサル用デイパック・ザック UUAQJA50 BKBK【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 18時 27分に出品され03月29日 18時 27分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アンブロ サッカー・フットサル用デイパック・ザック UUAQJA50 BKBK



【商品説明】

・タテ48cmxヨコ27cmxマチ18cm

・ポケットの数:6(外側5/内側1)

・留め具の種類: バックル

・重量:850g



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 55.80 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。