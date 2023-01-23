『Brownline 2023 Essential Daily Planner， Appointment Book， 12 Months， Januar【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 03時 20分に出品され04月01日 03時 20分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Brownline 2023 Essential Daily Planner， Appointment Book， 12 Months， January to December， Twin-Wire Binding， 11 x 8.5， Black (CB965.BLK-23) ブランド名 商品コメント Essential daily planner with day-per-page format with appointment schedule from 700 a.m. to 830 p.m. in half-hour intervals and space for evening appointmentsbrTwin-wire binding with soft lizard-like cover in BlackbrCountdown of days passed and days to come with calendars of past， current and following months on each spreadbrThings To Do section included on each page. Contains 2023 and 2024 year planners， tear-off corners， holidays， phases of the moon， list of important dates， and telephone and address sectionbrContains 50% post-consumer recycled materials. Forest Stewardship Council (FSC) Certified to help promote environmentally appropriate， socially beneficial， and economically viable management of the worlds forests 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab スポーツ スポーツ スノーボード バインディング

JANコード/ISBNコード 0069775662936

商品コード YS0000021737763717