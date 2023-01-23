『Brownline 2023 Essential Daily Planner， Appointment Book， 12 Months， Januar【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 03時 20分に出品され04月01日 03時 20分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|Brownline 2023 Essential Daily Planner， Appointment Book， 12 Months， January to December， Twin-Wire Binding， 11 x 8.5， Black (CB965.BLK-23)
|ブランド名
|商品コメント
|Essential daily planner with day-per-page format with appointment schedule from 700 a.m. to 830 p.m. in half-hour intervals and space for evening appointmentsbrTwin-wire binding with soft lizard-like cover in BlackbrCountdown of days passed and days to come with calendars of past， current and following months on each spreadbrThings To Do section included on each page. Contains 2023 and 2024 year planners， tear-off corners， holidays， phases of the moon， list of important dates， and telephone and address sectionbrContains 50% post-consumer recycled materials. Forest Stewardship Council (FSC) Certified to help promote environmentally appropriate， socially beneficial， and economically viable management of the worlds forests
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0069775662936
商品コード
YS0000021737763717
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落札価格8246円
828 入札履歴
終了
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