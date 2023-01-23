『幅約182×長さ260cm 9デザインから選べるクッションフロア 水拭きOK 抗菌 抗ウイルス 防炎 滑り止め カットOK 日本製 萩原【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 05時 01分に出品され04月29日 05時 01分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 45cm幅：約45×120cm、約45×180cm、約45×240cm、約45×270cm





60cm幅：約60×120cm、約60×180cm、約60×240cm、約60×270cm





90cm幅：約90×100cm、約90×150cm、約90×200cm、約90×250cm、



約90×300cm、約90×350cm、約90×400cm、約90×450cm





182cm幅：約182×180cm、約182×220cm、約182×260cm、約182×300cm





生産地：日本

素材・成分：表面：塩化ビニル

裏面：ガラス繊維不織布

付属：滑り止めシール（約10×10cm) ×8枚

※ 水拭きできます。抗菌。防カビ。抗ウイルス。防炎。床暖房・ホットカーペット対応。（床暖房やホットカーペット上では、熱により商品が伸縮する可能性があります。）

パッケージ：個包装



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