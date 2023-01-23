『高品質ストレートチップビジネスシューズ本革メンズ革靴メンズ通気性軽量紳士靴快適歩きやすい結婚式蝶図案 2500円高級金属ボールペンプレゼントget【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 05時 14分に出品され03月31日 05時 14分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：37（23.5cm）38（24.0cm）39（24.5cm）40（25.0cm）41（25.5cm）

42（26.0cm）43（26.5cm）44（27.0cm）45（27.5cm）46（28.0cm）

カラー：ブラウン ブラック

原産国：China

素材：本革

アウトソール：ゴム

ヒール高：約3cm

※革特有のにおいがある場合がございますので、

気になる場合は2?3日陰干しされることをお勧め致します。