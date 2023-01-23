『療法食 ドクターズケア ドッグフード Drs Diet 犬用シニア 3.8kg シニア犬用 3.8キログラム (x 1)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 20時 07分に出品され03月22日 20時 07分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
療法食 ドクターズケア ドッグフード Drs Diet 犬用シニア 3.8kg シニア犬用 3.8キログラム (x 1)
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :31.2×14×37.2cm
・本体重量:3.8kg
【サイズ】
高さ : 16.50 cm
横幅 : 31.20 cm
奥行 : 31.40 cm
重量 : 3.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8246円
875 入札履歴
終了
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