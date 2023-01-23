『Barbie Walking Puppy with Unicorn Hat， Barks and Walks on Leash， Ages 3 Up，【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 25分に出品され03月24日 17時 25分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|Barbie Walking Puppy with Unicorn Hat， Barks and Walks on Leash， Ages 3 Up， White Dog， Toys for Kids by Just Play， Kids Toys for Ages 3 Up
|ブランド名
|商品コメント
| This product ships in packaging that reveals whats inside and cannot be hidden.
Set includes one puppy with glittering eyes， an attached leash， one unicorn hat， one customizable collar， two customizable barrette， and four popーin gems for barrettes and collar.
Wear and share the bows and match your cute pup
Accessorize your puppy with popーin gems on both barrettes and her collar.
Gently tug back on the leash and your puppy will stop
Requires 3 x AA batteries (included).
Ages 3+
ジャストプレイ Just Play is a leading manufacturer of toys for kids of all ages. We hope your child enjoys our products ranging from cute plushie stuffed animals， dolls， styling heads， dress up and pretend play， vehicles， and figures and playsets.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0886144632693
商品コード
YS0000028736869624
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落札価格8246円
389 入札履歴
終了
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