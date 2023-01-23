『Hot Wheels Mega Wrex Monster Truck 124 Scale【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 10時 14分に出品され04月25日 10時 14分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Hot Wheels Mega Wrex Monster Truck 124 Scale ブランド名 Hot Wheels 商品コメント Outrageous assortment of 124 scale Hot Wheels Monster Trucks with durable diecast metal bodies!

Oversized bodies and giant monster wheels give these kidfavorite 124 scale trucks the edge on mega rough terrain.

Packed out with awesome stats on back giving details of their strength crash attack motorvation and more!

Built to smash and crash everything in sight crushing any car in the way!

Nothing can stop the baddest vehicles ever built for headtohead competition! 商品カテゴリ kikus camera おもちゃ・ホビー ミニカー類 ゲーム、おもちゃ 模型、プラモデル 自動車

JANコード/ISBNコード 0887961737004

商品コード YS0000028538578660