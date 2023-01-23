『Luoyer 15インチ 中国チェスセット PUレザー折りたたみ式ボード付き Xiangqi ポータブル中国チェス...[並行輸入品]【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 03時 23分に出品され03月18日 03時 23分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：Luoyer 15 inch Chinese Chess Set with PU Leather Foldable Board Xiangqi Portable Chinese Chess Game Set Strategy Xiang Qi Board Games for 2 Players for Teens Adults Family 翻訳：Luoyer 15インチ 中国チェスセット PUレザー製 折りたたみボード Xiangqi ポータブル 中国チェスゲームセット 戦略 Xiang Qi ボードゲーム 2人用 ティーン向け 大人 家族向け 特徴: ポータブル折りたたみ式中国チェスボード、省スペース、持ち運びや収納が簡単。 チェスボードのサイズは41 X 38.5 X 2cm (15.1 X 16.1 X 0.8インチ)。収納サイズは38.5 X 19.3 X 3.5cm (15.1 X 7.6 X 1.4インチ)。 各チェスピースのサイズは3.5 X 1.5cm(1.4 X 0.6インチ)で、32個のチェスピースが含まれています。 セットの重量は1073g/2.5ポンドです。 PU レザーコーティングにより、チェスボードは防水性と耐久性に優れています。
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落札価格8246円
843 入札履歴
終了
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