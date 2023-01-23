『SHD 光ファイバーHDMIケーブル 50ｍ Ver2.0 4K＠60Hz 18Gbps超高速伝送 YUV4:4:4 ARC CEC HEC HDR対応【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 13分に出品され03月26日 21時 13分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 製品仕様 規格:光ファイバHDMIケーブル2.0 Full HDMI 2.0仕様をサポートします。 HDR、ARC、3D、HDCP2.2をサポートします。 4096 x 2160 p / 50 Hzまたは60 Hzのプレミアムビデオ品質 HDR10とドルビービジョンで18Gbpsの帯域幅と4K60P 4：4：4をにサポートします ケーブル太さ:4.8mm 導体:光ファイバ インターフェイス:24K金メッキコネクター ご注意:配線を行う前に、光ファイバの外観と性能を確認してください。必要な機器で再構成をテストしてください。取扱い時、設置時、光ファイバケーブルに大きな衝撃や横の圧力がかからないようにしてください。 ケーブル長:10M、15M、20M、30M、50Mの選択可能です