『Seismic Audio - SASPT14-15-TwoPack - スピーカーケーブル1/4インチ用スピーカーケーブル2本パック 15フィート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 02時 38分に出品され03月24日 02時 38分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Seismic Audio - SASPT14-15-TwoPack - スピーカーケーブル1/4インチ用スピーカーケーブル2本パック 15フィート ブランド名 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab 輸入雑貨 テレビ、オーディオ、カメラ オーディオ機器 オーディオケーブル スピーカーケーブル

商品コード YS0000021731633104