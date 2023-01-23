『ベビー人形 新生児 リアルなお風呂 | JCのおもちゃ - 遊び時間を保つ | 16インチまでの人形にフィット | バスとアクセサリー付き | 対象年【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 04時 58分に出品され03月27日 04時 58分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 ベビー人形 新生児 リアルなお風呂 | JCのおもちゃ - 遊び時間を保つ | 16インチまでの人形にフィット | バスとアクセサリー付き | 対象年齢2歳以上 ブランド名 JC Toys 商品コメント 丈夫で洗濯可能な遊びアクセサリー // お子様のお気に入りの人形アクセサリーになるように設計されています。 長さ16インチまでのJC Toys人形にフィットしますが、同じサイズの人形はすべてフィットします。

安全性テストと承認済み // スペイン製、無香性、BPAフリー、安全試験済みのビニールを使用しています。 柔らかく滑らかな手触りでありながら、何年も耐久性があります。 水にも優しい!

複雑な細部 // Berenguerによるデザインのチームが受賞歴のある創造性のおかげで、この人形は生きているようなくぼみ、折り目、しわを備えています。

JC Toys製 // アメリカの家族経営の受賞歴のあるベビードールデザイナーとプロデューサーで、30年以上の実績を持つ、本物のベビードールを作り出しています。 Berenguerによる誇り高いデザイン。 商品カテゴリ KANADEREAカナデリア ゲーム・おもちゃ ゲーム、おもちゃ おもちゃ 人形 その他人形

JANコード/ISBNコード 0043657814002

商品コード YS0000046036993210