『WowWee ペッパピッグ パペット ジョージピッグ マルチカラー【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 22時 10分に出品され04月03日 22時 10分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|WowWee ペッパピッグ パペット ジョージピッグ マルチカラー
|ブランド名
|Wow Wee
|商品コメント
| 口を開け閉めて、音やキャッチフレーズを出します。
ソフトプラッシュ。すべて集めましょう!
ジョージ・ピッグのパペット1個入り。
商品パッケージ重量:1ポンド
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0771171700128
商品コード
YS0000046036981689
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落札価格8246円
890 入札履歴
終了
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