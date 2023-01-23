『WowWee ペッパピッグ パペット ジョージピッグ マルチカラー【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 22時 10分に出品され04月03日 22時 10分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品名 WowWee ペッパピッグ パペット ジョージピッグ マルチカラー ブランド名 Wow Wee 商品コメント 口を開け閉めて、音やキャッチフレーズを出します。

ソフトプラッシュ。すべて集めましょう!

ジョージ・ピッグのパペット1個入り。

商品パッケージ重量:1ポンド 商品カテゴリ KANADEREAカナデリア ゲーム・おもちゃ ゲーム、おもちゃ おもちゃ 人形 その他人形

JANコード/ISBNコード 0771171700128

商品コード YS0000046036981689