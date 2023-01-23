『Awcvire かわいい漫画のサメのぬいぐるみ人形、ミニぬいぐるみペンダントキーチェーンおもちゃ、3インチソフトぬいぐるみ(セット1(3個))【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 01時 33分に出品され03月26日 01時 33分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Awcvire かわいい漫画のサメのぬいぐるみ人形、ミニぬいぐるみペンダントキーチェーンおもちゃ、3インチソフトぬいぐるみ(セット1(3個)) ブランド名 Awcvire 商品コメント 【サイズ】: 高さ3インチ / 8cm。

【素材】 : 高品質のフラシ天生地、内側はPP綿で満たされています。 とても柔らかいフラシ天でお子様にも優しいです。

【デザイン】: かわいい形と鮮やかな表情のミスターグランピーシャークドレスアップコレクション。 様々な服装から選べ、気分に合わせて異なる Mr. Shark を招待して外出しましょう。

【完璧なギフト】: 女の子、男の子、子供、友人などへの素敵なギフト。 きっと気に入っていただけるはずです。

【機会】: 喜びと悲しみをシェアしましょう。 小型で持ち運びが簡単、忠実なお供になります。 就寝時、オフィス、家庭、学校に適しています。 フラシ天のトップには頑丈なロープが付いていますので、鍵、バックパック、ペンケースなどに掛けることができます。 商品カテゴリ KANADEREAカナデリア ゲーム・おもちゃ ゲーム、おもちゃ おもちゃ 人形 その他人形

JANコード/ISBNコード 0755621650577

商品コード YS0000046036981488