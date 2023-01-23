『LOL OMG Queens Prism Doll with 20 Surprises Including Outfit and Accessorie【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 10時 45分に出品され03月15日 10時 45分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|LOL OMG Queens Prism Doll with 20 Surprises Including Outfit and Accessories for Fashion Toy， Girls Ages 3 and up， 10-inch
|ブランド名
|商品コメント
| UNBOX 20 SURPRISES including LOL Surprise OMG Queens fashion doll Prism， fashions， and accessories. Prism is all about music. She loves to rock out and wear edgy fashions.
FIERCE FASHIONS: Unbox Prism’s fashions and accessories to get her ready for SHOWTIME. This Queen is articulated which helps when she’s rocking out on stage. PRO TIP: Hands are removable for easy dressing.
PARTY TIME: In addition to her unique， fashions and accessories， Prism comes with an invitation to the hottest party of the year.
INCLUDES: 1 LOL Surprise OMG Queens fashion doll， fashions， shoes， accessories， hair brush， garment bag， invitation， poster， hanger， and doll stand.
PLAY WITH THE WHOLE CREW: Collect all 4 LOL Surprise OMG Queens fashion dolls (Runway Diva， Miss Divine， Sways， & Prism). And check out OMG Queen Splash Beauty who comes with 125 plus mix and match fashion looks.
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0035051579915
商品コード
YS0000047439037724
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落札価格8246円
930 入札履歴
終了
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