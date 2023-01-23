『LOL OMG Queens Prism Doll with 20 Surprises Including Outfit and Accessorie【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 10時 45分に出品され03月15日 10時 45分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 LOL OMG Queens Prism Doll with 20 Surprises Including Outfit and Accessories for Fashion Toy， Girls Ages 3 and up， 10-inch ブランド名 商品コメント UNBOX 20 SURPRISES including LOL Surprise OMG Queens fashion doll Prism， fashions， and accessories. Prism is all about music. She loves to rock out and wear edgy fashions.

FIERCE FASHIONS: Unbox Prism’s fashions and accessories to get her ready for SHOWTIME. This Queen is articulated which helps when she’s rocking out on stage. PRO TIP: Hands are removable for easy dressing.

PARTY TIME: In addition to her unique， fashions and accessories， Prism comes with an invitation to the hottest party of the year.

INCLUDES: 1 LOL Surprise OMG Queens fashion doll， fashions， shoes， accessories， hair brush， garment bag， invitation， poster， hanger， and doll stand.

PLAY WITH THE WHOLE CREW: Collect all 4 LOL Surprise OMG Queens fashion dolls (Runway Diva， Miss Divine， Sways， & Prism). And check out OMG Queen Splash Beauty who comes with 125 plus mix and match fashion looks. 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ ゲーム、おもちゃ、ホビー ゲーム、おもちゃ おもちゃ 人形 その他人形

JANコード/ISBNコード 0035051579915

商品コード YS0000047439037724