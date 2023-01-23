『タカショー(Takasho) 合金鋼 園芸ラック パンタグラック S GFH-FS05【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 15時 41分に出品され04月08日 15時 41分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タカショー(Takasho) 合金鋼 園芸ラック パンタグラック S GFH-FS05
【商品説明】
・サイズ：約幅86cmx奥行36cmx高さ81cm
・材質：スチール
・色：ブラック
・重量：約3.8kg
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 55.50 cm
奥行 : 89.00 cm
重量 : 4.74 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8246円
577 入札履歴
終了
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