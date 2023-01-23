３個セット薄型折りたたみコンテナ コンテナボックス 透明 収納ケース 大容量 卓上収納ケース ふた キャスター付き 衣装ケース 整理ボックス【2024年最新】

商品情報

【商品名】

３個セット薄型折りたたみコンテナ コンテナボックス 透明 収納ケース 大容量 卓上収納ケース ふた キャスター付き 衣装ケース 整理ボックス



【商品説明】

・【両側扉付き キャスター付き】収納ケースの両側は扉が付き、前からも後ろからも開けられ、蓋を開かなくても物を側面扉から楽に取り出せます。日常生活の使用にとても便利です。全体は透明なので、中身が一目でわかります。底にはキャスターが付いていて、箱が重くても簡単に移動できます。

・【折り畳み可能】この収納ボックスは折り畳みが可能で、使えない時には折りたたんで隙間に置けます。スペースを取りません。外出にも使えます。

・【積み重ね可能 ?折りたたみ】省スペース性?実用性、この収納ボックスは積み重ねる可能です。戸棚、クローゼットに置けて、積み重ねて戸棚、クローゼットとしても使えます。物も取りやすいです。う時は開き、使わない時は5.5センチぐらいの厚さに折り畳めます。

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【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。