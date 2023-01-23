『３個セット薄型折りたたみコンテナ コンテナボックス 透明 収納ケース 大容量 卓上収納ケース ふた キャスター付き 衣装ケース 整理ボックス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 15時 05分に出品され03月04日 15時 05分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
３個セット薄型折りたたみコンテナ コンテナボックス 透明 収納ケース 大容量 卓上収納ケース ふた キャスター付き 衣装ケース 整理ボックス
【商品説明】
・【両側扉付き キャスター付き】収納ケースの両側は扉が付き、前からも後ろからも開けられ、蓋を開かなくても物を側面扉から楽に取り出せます。日常生活の使用にとても便利です。全体は透明なので、中身が一目でわかります。底にはキャスターが付いていて、箱が重くても簡単に移動できます。
・【折り畳み可能】この収納ボックスは折り畳みが可能で、使えない時には折りたたんで隙間に置けます。スペースを取りません。外出にも使えます。
・【積み重ね可能 ?折りたたみ】省スペース性?実用性、この収納ボックスは積み重ねる可能です。戸棚、クローゼットに置けて、積み重ねて戸棚、クローゼットとしても使えます。物も取りやすいです。う時は開き、使わない時は5.5センチぐらいの厚さに折り畳めます。
・
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8246円
198 入札履歴
終了
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