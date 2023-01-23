『水晶 ポイント 原石 crystal 天然石 Point パワーストーン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 37分に出品され03月19日 22時 37分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【天然石の意味・言われ】
水晶[クォーツ]：浄化・幸せをもたらす天然石の基本・自己成長の象徴
【サイズ】 130ｍｍ×44ｍｍ×35ｍｍ（水晶 原石の最長部計測）
【重量】 288ｇ
【産地】 ブラジル
天然石情報：水晶
石言葉（意味・効果）：調和・統合・強化、コミュニケーション能力向上、魔除け、お守り、浄化、潜在能力を引き出す、直感力・創造力をはぐくむ、パワーストーンの王様 水晶和名：水晶英名：crystal quartz別名：クリスタルクォーツ、ロッククリスタル守護石：双子座（ふたご座）誕生石：4月干支石：申(さる)カラー：無色透明主な産地：ブラジル、中国、アメリカ、世界各国
ギフト・プレゼントにおすすめのレディース メンズ 高級 高品質 アイテム 激安/格安/限定 特価/お買い得/安い/セール(SALE)/在庫処分/レア 本物 天然 新作 New ポッキリ 訳あり（わけあり）送料無料 メール便 特典あり
【ビックサイズ】水晶ポイント（天然石 原石）[A6474]
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落札価格8246円
167 入札履歴
終了
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