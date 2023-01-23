『BULLWORKER(ブルワーカー) ブルワーカー XO ソフト FB-2025【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 19時 06分に出品され03月26日 19時 06分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ FB-2025

・サイズ:長さ840mm 幅100mm 高さ40mm

・重量:約1230g

・材質:パイプ部(炭素鋼鋼管STKM クロームメッキ)、バネ(オイルテンパー線 SW-B)、グリップ部(6ナイロン)、ベルト部(ポリエステル(テトロン))

・保障期間:1ヶ年

・付属品:DVD、説明書、ウォールチャート、ケース付き