『VILIGO Tennis Dresses for Women Soft Summer Sleeveless Workout Tennis Dress【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 13時 43分に出品され04月04日 13時 43分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|VILIGO Tennis Dresses for Women Soft Summer Sleeveless Workout Tennis Dress Navy M
|ブランド名
|商品コメント
| Soft material- Made of 90% Polyester and 10% Spandex. It is soft to touch， moisture-wicking， stretchy. VILIGO tennis dress keep cool and sleek to your skin. Ideal for your daily activities.
Find your perfect size- This workout dress features a built-in bra with removable pads that provides customized support only when and where you need it. Its also designed with adjustable straps to fit any figure.
2 in 1- Built-in romper that is easy to dress up or down， provide comfort & protection (shorts are not separate). Shorts have 2 side pockets for necessities like your phone， tennis ball and keys.
Shorts with anti-slip strips- VILIGO womens dress adds anti-slip strips underneath the shorts to prevent the shorts from roll up during exercise， solving the problem of most built-in shorts.
The dress is ideal for your daily wear that such as Tennis， Golf， Skating， Yoga & Studio， Move and Workout. Match fanny pack and denim jacket for Lounging， Casual and Travel.
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
商品コード
YS0000047439067991
プリンス テニスウェア スカート WL9311 レディース アクアブルー (115) 日本 S (日本サイズS相当)
¥ 8240
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フィラ FILA ゲームシャツ VL2617 20 フィラネイビー レディース 半袖 シースルージャガード レイヤードTシャツ スポーツウェア テニスウェア トップス
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ボルグロングパンツ(メンズ) [サイズ：L] [カラー：フィラネイビー] #VM5611-20 FILA
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¥ 8661
バボラ (Babolat) RACKET HOLDER 6 (テニス用ラケットバッグ 6本収納) PURE DRIVE (ピュアドライブ)
¥ 8653
Pro Backpack 28L DYFO
¥ 8646
バボラ (Babolat) BACKPACK PURE DRIVE (バックパック ピュアドライブ) テニス用 ブルー 32×77×20cm
¥ 8642
テニスラケットスタンド テニスラケット ラケットスタンド ラケット台 収納 6本掛け 折りたたみ式 日本製 Joyfactory
¥ 8638
バボラ (Babolat) BACKPACK PURE DRIVE (バックパック ピュアドライブ) テニス用 ブルー 32×77×20cm
¥ 8637
テクニファイバー(Tecnifibre) テニス バッグパック TOUR ENDURANCE BACKPACK ラケット1本収納可 TFB1
¥ 8637
落札価格8246円
292 入札履歴
終了
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