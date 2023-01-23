『VILIGO Tennis Dresses for Women Soft Summer Sleeveless Workout Tennis Dress【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 13時 43分に出品され04月04日 13時 43分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 VILIGO Tennis Dresses for Women Soft Summer Sleeveless Workout Tennis Dress Navy M ブランド名 商品コメント Soft material- Made of 90% Polyester and 10% Spandex. It is soft to touch， moisture-wicking， stretchy. VILIGO tennis dress keep cool and sleek to your skin. Ideal for your daily activities.

Find your perfect size- This workout dress features a built-in bra with removable pads that provides customized support only when and where you need it. Its also designed with adjustable straps to fit any figure.

2 in 1- Built-in romper that is easy to dress up or down， provide comfort & protection (shorts are not separate). Shorts have 2 side pockets for necessities like your phone， tennis ball and keys.

Shorts with anti-slip strips- VILIGO womens dress adds anti-slip strips underneath the shorts to prevent the shorts from roll up during exercise， solving the problem of most built-in shorts.

The dress is ideal for your daily wear that such as Tennis， Golf， Skating， Yoga & Studio， Move and Workout. Match fanny pack and denim jacket for Lounging， Casual and Travel. 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ スポーツ スポーツ テニス ウエア ワンピース

商品コード YS0000047439067991