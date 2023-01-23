『Kimoa - Flat Baseball Cap， Blue， Unisex Adult【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 07分に出品され03月11日 20時 07分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品名 Kimoa - Flat Baseball Cap， Blue， Unisex Adult ブランド名 商品コメント Kimoa products made with recycled polyester are environmentally friendly and sustainable

Kimoa logo embroidered in 3D blue with yellow， orange and light blue details

Care instructions: hand wash

With adjustable closure 商品カテゴリ 東潟ストア 帽子／キャップ／ハット キャップ スポーツ マラソン、ランニング キャップ

JANコード/ISBNコード 8445014004224

商品コード YS0000045439267619