『牧小苫＼ｍｓｍｒ犬ケージ 猫ケージ 小動物用 ウサギケージ 室内飼い スチール製 引き出しトイレ付 掃除簡単 移動便利 組み立て74×49×【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 00時 44分に出品され03月15日 00時 44分に終了予定です。即決価格は8,245円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

牧小苫＼ｍｓｍｒ犬ケージ 猫ケージ 小動物用 ウサギケージ 室内飼い スチール製 引き出しトイレ付 掃除簡単 移動便利 組み立て74×49×56CM ペットケージ ルームケージ (DT-S（74×49×56CM），ブラック)

※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。

※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。

【商品説明】



幼犬、超小型犬、猫、ウサギなど小動物用のシステムサークルです。 本体サイズ：幅 約74cm×奥行 約49cm×高さ 約56cm （キャスター込みの高さ）内寸サイズ：幅 約×奥行 約 ×高さ 約正面ドア：横 約29cm×縦 約32cm 屋根面ドア：横 約27cm×縦 約35.5cm適合ペット（目安）：小動物、ウサギ、猫、小型犬～中型犬内容品：屋根面パネル×1、正面パネル×1、側面パネル×1、背パネル×1、底トレー×1、シングルジョイント×6、ダブルジョイント×8、コ