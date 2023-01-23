『牧小苫＼ｍｓｍｒ犬ケージ 猫ケージ 小動物用 ウサギケージ 室内飼い スチール製 引き出しトイレ付 掃除簡単 移動便利 組み立て74×49×【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 00時 44分に出品され03月15日 00時 44分に終了予定です。即決価格は8,245円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
牧小苫＼ｍｓｍｒ犬ケージ 猫ケージ 小動物用 ウサギケージ 室内飼い スチール製 引き出しトイレ付 掃除簡単 移動便利 組み立て74×49×56CM ペットケージ ルームケージ (DT-S（74×49×56CM），ブラック)
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【商品説明】
幼犬、超小型犬、猫、ウサギなど小動物用のシステムサークルです。 本体サイズ：幅 約74cm×奥行 約49cm×高さ 約56cm （キャスター込みの高さ）内寸サイズ：幅 約×奥行 約 ×高さ 約正面ドア：横 約29cm×縦 約32cm 屋根面ドア：横 約27cm×縦 約35.5cm適合ペット（目安）：小動物、ウサギ、猫、小型犬～中型犬内容品：屋根面パネル×1、正面パネル×1、側面パネル×1、背パネル×1、底トレー×1、シングルジョイント×6、ダブルジョイント×8、コ
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落札価格8245円
197 入札履歴
終了
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