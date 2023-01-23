『Bargiotti ABSスーツケース キャリーバッグ キャリーケース 大容量 超軽量 TSAロック ダブルキャスター 静音 旅行 ビジネス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 14時 22分に出品され03月22日 14時 22分に終了予定です。即決価格は8,245円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Bargiotti」より引用"



【商品名】

Bargiotti ABSスーツケース キャリーバッグ キャリーケース 大容量 超軽量 TSAロック ダブルキャスター 静音 旅行 ビジネス



【商品説明】

・360独立に回転できるダブルキャスターが搭載し、スムーズ、静音に動くことができます。まだ、硬質のコーナープロテクトが付く、本体保護を強化し、衝撃を防止し、使用寿命を延長できます。

・アルミニウム製の超軽量のキャリバーは伸縮可能で、ご自分の身長に合わせて、スムーズな調整が可能です。

・使いやすさを追求のため、合理的な収納仕切りが設計します。内装シェル荷物露出しない密閉タイプのU字型ファスナーポケット、二つのメッシュポケット付きの整理に便利、後シェルは固定バンド装備。

・大切な荷物をしっかりと守るコーナーパッドと世界基準のT



【サイズ】

高さ : 27.00 cm

横幅 : 46.50 cm

奥行 : 68.00 cm

重量 : 3.91 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。