『映画: ダーティ ダンシング - ジョニー (フィナーレ)、マルチカラー、3.75 インチ FUNKO POP 並行輸入【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 08時 07分に出品され04月10日 08時 07分に終了予定です。即決価格は8,245円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 55751Dirty Dancing より、様式化された Pop としての Johnny (Finale) です。ファンコのビニール！フィギュアは3 3/4インチで、ウィンドウディスプレイボックスに入っています。Funko の他の Dirty Dancing フィギュアもご覧ください。それらをすべて集めてください！