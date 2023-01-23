タテ型洗濯機 (島根県／全国設置)※離島除く【年末の贈り物】

商品説明

クロネコヤマト家財宅配便による全国設置サービスです。



当店にて該当商品をご購入と同時お申込みに限ります。（設置サービスのみのお申込みはできません）

設置対象商品ご注文時に商品同様お買い物カゴにお入れください。



当店倉庫を出荷してから「サイズが入らない」「設置場所まで運搬不可」等ございましてもキャンセルはお受けできません。搬入経路やサイズ等は事前ご確認いただけますようよろしくお願いいたします。

設置（希望場所まで運搬）と、お取付（ご利用頂ける状態までセッティング）の両方が含まれます。



＜家電リサイクルについてご注意いただきたいこと＞



当店で家電リサイクルをお申込みいただく場合にかかる費用は主に以下の2つがございます。

その費用は別々にお支払いいただくこととなります。



【1】回収料金（※）：『業者様（クロネコヤマト）』にお届け日（設置日）当日お支払いください。（現金のみ）

【2】収集・運搬手数料：ご注文時に当店へお支払いいただきます。



（※）回収料金はインターネットより検索可能です。「RKC 一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター」のホームページに掲載されておりますのでご参考ください。



（※）回収料金は「お届け日（設置日）当日」「お届け先様がお支払い（現金のみ）」となりますので、ご注文主様とお届け先様が異なる場合はご注意ください。



＜ご注意＞

※＜テレビ設置/取付＞商品に付属しているスタンドを利用して設置/取付を行います。壁掛けや天吊り等には対応しておりません。

※吊り上げサービス等はございません。人が持ち上げての運搬となります。廊下、階段、ドア等商品が通るかご確認を事前にお願いいたします。