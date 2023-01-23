『タテ型洗濯機 (島根県／全国設置)※離島除く【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 00時 04分に出品され04月19日 00時 04分に終了予定です。即決価格は8,245円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
クロネコヤマト家財宅配便による全国設置サービスです。
当店にて該当商品をご購入と同時お申込みに限ります。（設置サービスのみのお申込みはできません）
設置対象商品ご注文時に商品同様お買い物カゴにお入れください。
当店倉庫を出荷してから「サイズが入らない」「設置場所まで運搬不可」等ございましてもキャンセルはお受けできません。搬入経路やサイズ等は事前ご確認いただけますようよろしくお願いいたします。
設置（希望場所まで運搬）と、お取付（ご利用頂ける状態までセッティング）の両方が含まれます。
＜家電リサイクルについてご注意いただきたいこと＞
当店で家電リサイクルをお申込みいただく場合にかかる費用は主に以下の2つがございます。
その費用は別々にお支払いいただくこととなります。
【1】回収料金（※）：『業者様（クロネコヤマト）』にお届け日（設置日）当日お支払いください。（現金のみ）
【2】収集・運搬手数料：ご注文時に当店へお支払いいただきます。
（※）回収料金はインターネットより検索可能です。「RKC 一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター」のホームページに掲載されておりますのでご参考ください。
（※）回収料金は「お届け日（設置日）当日」「お届け先様がお支払い（現金のみ）」となりますので、ご注文主様とお届け先様が異なる場合はご注意ください。
＜ご注意＞
※＜テレビ設置/取付＞商品に付属しているスタンドを利用して設置/取付を行います。壁掛けや天吊り等には対応しておりません。
※吊り上げサービス等はございません。人が持ち上げての運搬となります。廊下、階段、ドア等商品が通るかご確認を事前にお願いいたします。
商品カテゴリ
商品コード
kns34-99017
家電リサイクル券「4-A 冷蔵庫・冷凍庫(小)」170L以下 5200円(税込) + 収集運搬費「収集区分A 〜170L」 170Lまでの冷蔵庫/冷凍庫の収集運搬費 代金引換不可
¥ 8579
家電リサイクル券「4-A 冷蔵庫・冷凍庫(小)」170L以下 5200円(税込) + 収集運搬費「収集区分A 〜170L」 170Lまでの冷蔵庫/冷凍庫の収集運搬費 代金引換不可
¥ 8579
家電リサイクル券「4-A 冷蔵庫・冷凍庫(小)」170L以下 5200円(税込) + 収集運搬費「収集区分A 〜170L」 170Lまでの冷蔵庫/冷凍庫の収集運搬費 代金引換不可
¥ 8579
家電リサイクル券「2-B 冷蔵庫・冷凍庫(大)」171L以上 5005円(税込) + 収集運搬費「収集区分A 171L〜299L」 171Lから299Lまでの冷蔵庫/冷凍庫 代金引換不可
¥ 8463
家電リサイクル券「2-B 冷蔵庫・冷凍庫(大)」171L以上 5005円(税込) + 収集運搬費「収集区分A 171L〜299L」 171Lから299Lまでの冷蔵庫/冷凍庫 代金引換不可
¥ 8463
家電リサイクル券「2-B 冷蔵庫・冷凍庫(大)」171L以上 5005円(税込) + 収集運搬費「収集区分A 171L〜299L」 171Lから299Lまでの冷蔵庫/冷凍庫 代金引換不可
¥ 8463
ふるさと納税 No.260 行田市での空き家片付け、遺品整理、不用品回収で使えるチケット 埼玉県行田市
¥ 8400
イチネンTASCO ピアシングプライヤー フロンガス回収用 TA173C
¥ 8345
イチネンTASCO ピアシングプライヤー フロンガス回収用 TA173C
¥ 8320
TV 15インチ以下 同時回収・設置チケット
¥ 8309
TV 15インチ以下 同時回収・設置チケット
¥ 8309
家電リサイクル券「1-B 冷蔵庫・冷凍庫(大)」171L以上 4730円(税込) + 収集運搬費「収集区分A 171L〜299L」 171Lから299Lまでの冷蔵庫/冷凍庫 代金引換不可
¥ 8271
家電リサイクル券「1-B 冷蔵庫・冷凍庫(大)」171L以上 4730円(税込) + 収集運搬費「収集区分A 171L〜299L」 171Lから299Lまでの冷蔵庫/冷凍庫 代金引換不可
¥ 8271
家電リサイクル券「1-B 冷蔵庫・冷凍庫(大)」171L以上 4730円(税込) + 収集運搬費「収集区分A 171L〜299L」 171Lから299Lまでの冷蔵庫/冷凍庫 代金引換不可
¥ 8271
家電リサイクル券「3-A 冷蔵庫・冷凍庫(小)」170L以下 4730円(税込) + 収集運搬費「収集区分A 〜170L」 170Lまでの冷蔵庫/冷凍庫の収集運搬費 代金引換不可
¥ 8250
家電リサイクル券「3-A 冷蔵庫・冷凍庫(小)」170L以下 4730円(税込) + 収集運搬費「収集区分A 〜170L」 170Lまでの冷蔵庫/冷凍庫の収集運搬費 代金引換不可
¥ 8250
家電リサイクル券「3-A 冷蔵庫・冷凍庫(小)」170L以下 4730円(税込) + 収集運搬費「収集区分A 〜170L」 170Lまでの冷蔵庫/冷凍庫の収集運搬費 代金引換不可
¥ 8250
隅丸長角平蓋懐石盛箱/業務用/新品/小物送料対象商品
¥ 8602
落札価格8245円
220 入札履歴
終了
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