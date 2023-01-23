『天馬 クローゼット収納 木製天板ストッカー クローゼット用 5503段 クリアメープル 幅55×奥行40×高さ60cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 03時 01分に出品され04月11日 03時 01分に終了予定です。即決価格は8,245円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
天馬 クローゼット収納 木製天板ストッカー クローゼット用 5503段 クリアメープル 幅55×奥行40×高さ60cm
【商品説明】
・サイズ:幅55×奥40×高60cm
・前後移動に便利な簡易キャスター付き
・原産国:日本
・引出しの落下を防止する引出しストッパー付
・本体重量(kg):6
・材質:天板/プリント紙化粧合板、外枠・引出/ポリプロピレン
【サイズ】
高さ : 41.60 cm
横幅 : 56.00 cm
奥行 : 61.60 cm
重量 : 6.62 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8245円
189 入札履歴
終了
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