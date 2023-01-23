『DRAW A LINE 019 Tray Black ドローアライン トレイ ブラック 縦専用パーツ 幅23×奥行29×高さ6cm 耐荷重2【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 17時 41分に出品され04月13日 17時 41分に終了予定です。即決価格は8,244円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DRAW A LINE 019 Tray Black ドローアライン トレイ ブラック 縦専用パーツ 幅23×奥行29×高さ6cm 耐荷重2



【商品説明】

・DRAW A LINEは、ベースアイテムである「Rod=1本の線」とアクセサリーを組み合わせて使用するプロダクトです。組み合わせ方は自由自在で、気軽にあなただけのインテリアをつくることができます。

・Tension Rod / Move Rodと組み合わせて使用できる、縦専用アクセサリーの収納トレイです。シンプルな形状は、存在感を出しながらもインテリアに馴染むバランスの良さを実現しています。

・【商品サイズ】幅23cm、奥行29cm、高さ6cm【耐荷重】２kg 【カラー】ブラック

・【材質】〈本体〉鉄・エポキシ樹脂粉体塗装〈ねじ〉真鍮・鉄・ABS樹脂

・深さ5cmのフチがあるので、高さのある小物や



【サイズ】

高さ : 6.90 cm

横幅 : 25.30 cm

奥行 : 28.90 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。