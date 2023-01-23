『TASUKI 財布 メンズ 二つ折り 日本製 姫路レザー 一流の革職人が作る 本革 二つ折り財布 メンズ 小銭入れ (ブラック)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 16時 59分に出品され04月21日 16時 59分に終了予定です。即決価格は8,244円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TASUKI 財布 メンズ 二つ折り 日本製 姫路レザー 一流の革職人が作る 本革 二つ折り財布 メンズ 小銭入れ (ブラック)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 11.80 cm

奥行 : 14.00 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】

TASUKI 財布 メンズ 二つ折り 日本製 姫路レザー 一流の革職人が作る 本革 二つ折り財布 メンズ 小銭入れ (ブラック)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 11.80 cm

奥行 : 14.00 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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用途機能としての最低限度の付属品は付いておりますが商品画像は、代表写真やサンプル写真を使用しておりますので掲載内容と異なる場合が

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