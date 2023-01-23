『レジエ leger ピアス チタン フック 片耳 レディース スクリュー 日本製 金属アレルギー対応 PF91【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 05時 23分に出品され04月17日 05時 23分に終了予定です。即決価格は8,244円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レジエ leger ピアス チタン フック 片耳 レディース スクリュー 日本製 金属アレルギー対応 PF91
【商品説明】
・※重要※ 片方(1個)のみの販売です。
・国内生産、純チタン製のピアスです。
・専用ボックスに入れてご用意します。
・純チタン製なのでファーストピアス、セカンドピアスにおススメ。
・金属アレルギーの方への贈り物におススメ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
JIANGXIN鑑定書付き モアサナイト ピアス 両耳用 一粒 0.5カラット5mm シルバー925 S925 スタッド ピアス ダイヤモン
¥ 8240
四葉のクローバー 14金 シャンパンカラー ジルコニア CZ うさぎ ピアス 14k K14 ホワイトゴールド ウサギ レディース 女性 ：
¥ 8240
プリシラ オールウィッグ ミセス ミニマムショート A-111 耐熱 TCK・ショコラブラック
¥ 8240
ペンダント ネックレス 動物 アニマル 花 フラワー ハチドリ シルバー ハート リング 鳥 レディース メンズ
¥ 8239
Salon de sante ヘアピン パール 結婚式 卒業式 入学式 髪飾り ヘッドドレス 和装 アレンジ (ワイヤー４本)
¥ 8239
Spark(スパーク) スワロフスキー社製 クリスタル シルバー ペンダント ティアドロップ オーロラ WO610024AB
¥ 8239
レイラニ ハワイアンジュエリー プルメリア 3連 ピアス シルバー 925（ピンクゴールドコーティング）
¥ 8239
四葉のクローバー 10金 ゴールド イヤーカフ イヤカフ シンプル 華奢 かわいい おしゃれ レディース 女性 誕生日プレゼント：Ma786
¥ 8239
四葉のクローバー 10金 ゴールド イヤーカフ イヤカフ シンプル 華奢 かわいい おしゃれ レディース 女性 誕生日プレゼント：Ma786
¥ 8239
Cherry 淡水パール シャンパンゴールド ブルーミング イヤリング シリコンカバー付き 天然石 パワーストーン A1015
¥ 8239
Cherry モザイク ブラックシェル スモーキークォーツ ゆらゆら イヤリング シリコンカバー付き 天然石 パワーストーン A855
¥ 8239
チェリーCherry マザーオブパール スモーキーピンクファー イヤリング 天然石 パワーストーン A696
¥ 8239
Cherry 淡水パール シャンパンゴールド ブルーミング イヤリング シリコンカバー付き 天然石 パワーストーン A1015
¥ 8239
L&Co (エルアンドコー) ペーパーボックス付K10 地金 フープ シンプル ユニセックス イヤリング 55-7071
¥ 8239
アルテミスクラシックArtemisClassic スクリューピアス 片耳分 シルバー ACE0172
¥ 8239
9月誕生石 サファイア K10 ホワイトゴールド ピアス
¥ 8239
四葉のクローバー10金 フックピアス 人気 スクエア フレーム 雫 ドロップ K10 ゴールド 揺れるピアス 華奢 おしゃれ シンプル かわ
¥ 8239
四葉のクローバー 14金 シャンパンカラー ジルコニア CZ うさぎ ピアス 14k K14 ホワイトゴールド ウサギ レディース 女性 ：
¥ 8239
落札価格8244円
479 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！