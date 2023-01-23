『レジエ leger ピアス チタン フック 片耳 レディース スクリュー 日本製 金属アレルギー対応 PF91【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 05時 23分に出品され04月17日 05時 23分に終了予定です。即決価格は8,244円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レジエ leger ピアス チタン フック 片耳 レディース スクリュー 日本製 金属アレルギー対応 PF91



【商品説明】

・※重要※ 片方(1個)のみの販売です。

・国内生産、純チタン製のピアスです。

・専用ボックスに入れてご用意します。

・純チタン製なのでファーストピアス、セカンドピアスにおススメ。

・金属アレルギーの方への贈り物におススメ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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