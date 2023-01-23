『シチズン Q&Q 腕時計 アナログ 電波 ソーラー 防水 メタルバンド ホワイト HJ05-204 レディース シルバー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 16時 12分に出品され03月13日 16時 12分に終了予定です。即決価格は8,243円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シチズン Q&Q 腕時計 アナログ 電波 ソーラー 防水 メタルバンド ホワイト HJ05-204 レディース シルバー



【商品説明】

・ケースサイズ：(約)幅30.0×厚さ10.0mm (リューズ含まず)、本体重量：(約)58g

・原産国:中国

・日常生活用強化防水:10BAR

・機能：電波時計 (日本2局)、ソーラー電源 (フル充電18カ月駆動)、節電機能、過充電防止機能、充電警告機能、基準位置確認機能



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 12.20 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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