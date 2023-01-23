『フィギュアーツZERO 鬼滅の刃 宇髄天元 約140mm PVC・ABS製 塗装済み完成品フィギュア【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 13分に出品され03月10日 04時 13分に終了予定です。即決価格は8,243円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フィギュアーツZERO 鬼滅の刃 宇髄天元 約140mm PVC・ABS製 塗装済み完成品フィギュア



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。