『SOLBRIGHT HIDキット 35w 6000K H4バルブ Hi/Loスライド 997601【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 18時 34分に出品され04月22日 18時 34分に終了予定です。即決価格は8,243円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 アクセサリー材料用金属パーツ

【商品名】

SOLBRIGHT HIDキット 35w 6000K H4バルブ Hi/Loスライド 997601



【商品説明】

・大型バイク・自動車兼用



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 33.80 cm

重量 : 1.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



X00C2NHYN4