『Mizuho Brush フェイスパウダーブラシ MB100【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 12時 10分に出品され03月03日 12時 10分に終了予定です。即決価格は8,243円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Mizuho Brush フェイスパウダーブラシ MB100



【商品説明】

・内容量:25g

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :3×3×166



【サイズ】

高さ : 2.10 cm

横幅 : 3.00 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。