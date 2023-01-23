『ハンギングスチールスタンド カラー:White【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 28分に出品され03月29日 17時 28分に終了予定です。即決価格は8,243円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハンギングスチールスタンド カラー:White



【商品説明】

・サイズ：幅 61cm、奥行き 61cm、高さ 157.5cm

・丈夫なスチール製の鳥かごスタンド。耐久性を高めるためエポキシコーティングをしています

・組み立て簡単

・４本足のベースで安定性抜群



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 45.00 cm

奥行 : 89.50 cm

重量 : 2.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。