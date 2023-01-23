『セルタン ドッグステップ 2段 PVCブラウン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 00時 54分に出品され04月21日 00時 54分に終了予定です。即決価格は8,243円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セルタン ドッグステップ 2段 PVCブラウン
商品コード：16058731012
型番：A385a-595BR
サイズ：2段
カラー：PVCブラウン
本体サイズ (幅X奥行X高さ) :40.5×81×34cm
本体重量:3.5kg
原産国:日本
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落札価格8243円
237 入札履歴
終了
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