『セルタン ドッグステップ 2段 PVCブラウン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 00時 54分に出品され04月21日 00時 54分に終了予定です。即決価格は8,243円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 セルタン ドッグステップ 2段 PVCブラウン



商品コード：16058731012

型番：A385a-595BR

サイズ：2段

カラー：PVCブラウン



本体サイズ (幅X奥行X高さ) :40.5×81×34cm

本体重量:3.5kg

原産国:日本